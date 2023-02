Českou poštu povede dočasně Štěpán, vláda chystá velkou transformaci podniku

Rakušan doplnil, že stát letos zahájí rozsáhlou transformaci pošty, jejímž cílem bude redukce nákladů a zmodernizování služeb. Řešit se bude i možné rozdělení státního podniku podle ziskovosti služeb. Prověřit chce také fungování pobočkové sítě, zejména ve velkých městech, rušení regionálních poboček prý nehrozí.

Podle Rakušana by Česká pošta beze změn nepřežila. Transformační plán bude schvalovat vláda, změny by měly trvat zhruba dva roky. Plán by měl podle Rakušana podnik přizpůsobit novým trendům, protože v současnosti firma nabízí pouze standardizované letité služby, které často neodpovídají době.

Ve hře je tak podle ministra například rozdělení podniku do dvou odnoží. Pod státem by dál zůstaly služby, které nemají ziskový charakter, například listové zásilky. Do druhé odnože by pak mohly podle Rakušana přejít služby, které mohou být na trhu konkurenceschopné. Zmínil například balíkové nebo logistické služby. Tato část by mohla mít podle Rakušana podobu akciové společnosti, v níž by měl stát plný nebo alespoň částečný podíl.