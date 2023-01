Vrabelovy výroky na adresu členů vlády nebyly trestné. Policie případ odložila

„Vzhledem k tomu, že ve věci nedošlo k naplnění skutkové podstaty žádného trestného činu, přestupku ani jiného správního deliktu, byla věc uložena ad acta,“ uvedl Daněk.

Organizátor protivládních protestů Ladislav Vrabel loni v listopadu ve videu řekl, že premiér Petr Fiala (ODS), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a ministryně obrany Jana Černochová (ODS) rozpoutávají válku. „Kdyby byli vedle mě, můžu vám říct, že by rozhodně neodešli z místnosti po svých, aby šli dál rozpoutávat válku,“ prohlásil.

Vrabel později pro Deník N, který na jeho výroky upozornil, uvedl, že Fiala, Černochová a Rakušan by „neodešli po svých“, protože by jim otevřel oči. „Vysvětlil bych jim, kolik utrpení přináší válka a oni by prozřeli a stali se jinými, úplně novými lidmi. Takže by odcházeli vlastně úplně jiní lidé,“ napsal serveru.

Šíření poplašné zprávy

Vrabela po sobotní demonstraci odpůrců Fialovy vlády zřejmě zadržela policie v souvislosti s výroky, které pronesl loni v listopadu v jednom ze svých videí. Uvedl to server iDnes.cz s odkazem na vyjádření dalšího aktivisty Patrika Pečénky na sociálních sítích.

Vrabel v listopadu zveřejnil nahrávku, ve které prohlásil, že česká vláda chce ze stíhaček zaútočit na Ruskou federaci jadernými zbraněmi. Policisté na Twitteru oznámili, že kvůli šíření poplašné zprávy zadrželi muže stejného ročníku, jako je Vrabel. Jméno však neuvedli.

Vrabel organizoval protivládní protesty loni v září a v říjnu. V metropoli se jich zúčastnily desetitisíce lidí. V sobotu jich podle policie dorazilo několik set.