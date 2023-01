Pavlova výhra v souboji s Babišem by potěšila Unii, píší zahraniční média

Jako favorita druhého kola českých prezidentských voleb vidí generála Petra Pavla evropská média. Podle bruselského webu Politico by byl jeho konečný úspěch dobrou zprávou pro Evropskou unii, neboť by mohl být více mužem kompromisu než Babiš. List Financial Times (FT) připomíná obavy, které Babiš vzbuzoval v Bruselu jako premiér například svým obdivem k tehdejšímu americkému prezidentu Donaldu Trumpovi.