Oceňuji jeho zodpovědnost, férový přístup k lidem a píli, říká o Divišovi jeho spolupracovník a přítel

Hlaváč se do kampaně zapojil a pomáhal například s tvorbou webových stránek. Na Divišovi podle svých slov oceňuje zejména zodpovědnost, férový přístup k lidem a píli. „Dneska bych to nazval pracovitostí, dříve to byl workoholismus. Naučil se s tím pracovat a cení si svého volného času. Našeho si cenil vždy, ale dnes už si cení i svého,“ podotkl Hlaváč.

Ondřej Hlaváč spolupracuje s Divišem už sedmnáct let. Za tu dobu jejich pracovní vztah přerostl v přátelství. Hlaváč tušil, že má Diviš politické ambice – nečekal ale, že se bude ucházet o post prezidenta. „Kolegové admini, kteří spravují jeho počítač, tak už jeho přípravu viděli. Ale pro nás ostatní to bylo překvapení,“ uvedl.

Diviš tráví volný čas nejraději sportem nebo s rodinou. Právě svou matku Jitku Divišovou řadí mezi své největší podporovatele. Její podpis byl na petičním archu první – i přesto, že v ní jeho rozhodnutí kandidovat na prezidenta vzbudilo hlavně obavy. „Aby ho někdo nedehonestoval, aby mu někdo neubližoval, aby ho někdo nepomlouval. A to u mě trvá doteď,“ sdělila Divišová.

„Myslím, že on má lidem co dát. Na nic si nehraje, není svázaný s politikou, není svázaný s žádným minulým režimem – na to je příliš mladý,“ dodala.

Podporu a zázemí prý Diviš doma najde vždy. Bez ohledu na to, jak voliči v lednové prezidentské volbě rozhodnou.

Beseda s občany i natáčení videí na TikTok

Karel Diviš se kvůli neuznání části podpisů ministerstvem vnitra zařadil mezi oficiální kandidáty s téměř třítýdenním zpožděním. Po vítězství u soudu se mu tak nahromadily požadavky médií na poslední předvánoční dny. Jeden den s ním strávil štáb České televize.

„Jedeme k Janě Bobošíkové na podcast Aby bylo jasno, pak pojedeme na Mírák. Musím se ale převléct, abych si nezničil boty a oblek,“ objasnil Diviš svůj plán. Právě Jana Bobošíková byla před Karlem Divišem jedinou uchazečkou o Pražský hrad, která uspěla se stížností proti vyřazení z voleb.

„Takže kampaň na plný úvazek? Jednoznačně na plný úvazek. To se jinak dělat nedá, teda pokud chcete vyhrát. Pokud to děláte jenom z nějakého důvodu zviditelnění, tak to můžete brát jako nějaký vedlejšák, ale já to beru naprosto vážně,“ prohlásil kandidát.