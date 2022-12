Předvánoční spoje z Prahy na Moravu jsou téměř vyprodané. Dopravci přidávají místa i celé spoje

Víc míst, spojů i vozů

Dopravci proto pro období nejvytíženějších termínů na poslední chvíli přidávají další místa nebo celé spoje, nejčastěji na trasách mezi Prahou a moravskými městy.

České dráhy ke svým klasickým soupravám přidají další vozy, dva dny před Vánocemi tak dopravce nabídne několik set míst navíc. Do prodeje se dostane výrazně víc míst také na období konce vánočních svátků 1. a 2. ledna.

Společnost RegioJet až do 2. ledna navýší kapacity vlakových spojů o patnáct až dvacet procent. Například ve čtvrtek 22. prosince zatím přidal dopravce podle svých webových stránek na lince Praha–Ostrava dva posilové spoje, den před Vánocemi pak pět. Spoj ale není nejrychlejší. Cestující, kteří se budou chtít dostat do severomoravské metropole, nejdřív budou muset autobusem do Brna a poté vlakem do Ostravy.