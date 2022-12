Od pondělí bude pokračovat soud v kauze Čapí hnízdo. Vyslechne znalce i obžalované

„Znáte moje stanovisko, že je to absurdní, objednané politické stíhání, je to politická obžaloba,“ zopakoval u soudu v říjnu Babiš.

„Mně nejde o to, jestli je ten člověk v pořádku nebo není, mně jde o to, jestli mluví pravdu, a to je věc psychologa,“ poznamenal obhájce Andreje Babiše Eduard Bruna.

Propojení Agrofertu a Čapího hnízda

Soud se v minulých líčeních snažil objasnit, jestli existovalo propojení mezi Agrofertem a farmou, která dostala padesátimilionovou dotaci určenou menším podnikům. Vypovídala například Tereza Svěráková, kterou měl expremiér oslovit pro marketing. Babiš podle ní jednu z budov Čapího hnízda využíval jako své soukromé sídlo.

„Mluvil o tom jako o svém dítěti, o tom nejlepším, co vybudoval,“ řekl Svěráková.

Že by Čapí hnízdo bylo soukromým projektem Andreje Babiše, naopak odmítla finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková. Soud zajímala její role při sjednávání půjček pro Čapí hnízdo.

„Rozumím tomu tedy správně: Jste si jistá, že vás oslovila paní Nagyová?,“ zeptal se jí soudce Jan Šott. Procházková na otázku odpověděla, že ano. „A vy jste vystupovala v podstatě jako zprostředkovatel, kontakt, řekněme, že jste poskytla…,“ doplnil soudce. „Dalo by se to tak říct,“ řekla Procházková u soudu.