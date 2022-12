Lidé mají velký zájem o ubytování na silvestra. Hlavně horské hotely už jsou skoro vyprodané

„Od příštího týdne by obsazenost celkem rapidně klesala, takže my každý rok druhý nebo třetí týden v prosinci zavíráme hotel, většinou to souvisí s provozem termálního parku,“ uvedl ředitel lázní ve Velkých Losinách David Křepský. Hotel tak bude plně obsazený zase až na silvestra.

Prázdné parkoviště mají také nyní například u lyžařského centra Kouty nad Desnou. Stojí rolby i sněžná děla. Kvůli vysokým cenám za energie jedou na plno, jenom pokud jsou teploty okolo minus pěti stupňů. Vedení skiareálu to ale nevadí, za deset dní budou mít totiž zase plno.

„V rámci našeho areálu jsme se dostali na kapacitu tři sta lůžek,“ popsal ředitel tamního skiareálu Petr Marek. V období od Vánoc do silvestra jsou prakticky téměř plní.

Přitom největší zájem mají lidé spíše o levnější typ ubytování, volná místa tak zbývají hlavně v apartmánech.

Také ředitel hotelu na Horské Kvildě Martin Jakš potvrdil, že silvestrovské období je turisticky nejsilnější. „Silvestr je pravidelně vyprodaný, i letos je tomu tak,“ dodal.