Roste zájem o vytápění z hlubinných vrtů. V Ústeckém kraji tak chtějí ohřívat celá města

V teráriích topí na 25 stupňů, zde se šetřit nedá. Domek v ústecké zoo ale zároveň skrývá geotermální vrt. „Stali jsme se nezávislými na plynu. Vím však, že celá řada kolegů z jiných zahrad velké problémy s rostoucími cenami energií má,“ potvrzuje ředitelka ZOO Ústí nad Labem Ilona Pšenková.

V litoměřickém centru zkoumají geotermální energii nejen pro své město, pomáhají také zbytku republiky. Podle manažera geotermálního výzkumného centra v Litoměřicích Antonína Tyma je zájem skutečně enormní. „Naposledy jej projevila třeba Vysoká škola ekonomická,“ uvádí.

V roce 2007 proběhla oslava prvního – a zatím stále nejhlubšího – geotermálního vrtu v Česku. Litoměřický starosta Ladislav Chlupáč se tehdy koupal ve vodě z dvoukilometrové hloubky. Do vytápění celého města bylo v té době daleko. Teď tu mají příslib víc než miliardy korun na další vrty a do pěti let s jejich pomocí ve městě začnou nahrazovat uhlí.

„To povede ke stabilizaci ceny. Energie, kterou máme pod nohama, je bezpečná. A jakmile zvládneme rutinně jímat teplo ze zemských hloubek, tak bude i poměrně levná,“ podotýká Tym.