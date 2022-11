Vedení Xixoio čelí podezření z podvodu, škoda je půl miliardy korun

Seznam Zprávy a Deník N citují z prohlášení firmy, které je neveřejné a určené jen majitelům tokenů. Oficiální tiskovou zprávu by mělo Xixoio vydat během středy. Policie ani dozorující městské státní zastupitelství v Praze zatím nové informace k případu neposkytlo.

Dva hlavní představitele firmy – zakladatele a majitele Xixoio Richarda Watzkeho a šéfa představenstva Henryho Ertnera – policie v úterý zadržela a jsou dál v cele předběžného zadržení. Oba by měli být podle informací obou serverů brzy propuštěni na svobodu, policie nebude žádat jejich vazbu.

Majetek je v bezpečí, ujistila firma

Společnost v prohlášení ujistila držitele tokenů, že jejich majetek je v bezpečí. Je uložený na takzvaném blockchainu, který Xixoio vyvinulo. Seznam Zprávy napsaly, že kvůli situaci po policejní razii se ve středu schází dozorčí rada a nejvýznamnější akcionáři společnosti.

Policie vedení Xixoio podezírá, že za získané peníze od investorů nic nevyvíjelo a tyto peníze investovalo do kryptoaktiv. „Ze strany vyšetřujících orgánů dále dochází k masivnímu nepochopení našeho byznys modelu a tokenizace jako takové, a to bohužel i v kontextu jasně definované evropské regulace digitálních aktiv a související legislativy,“ napsala firma.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu v úterý provedli domovní prohlídky a předběžné několikahodinové výslechy u řady zaměstnanců, akcionářů, obchodníků a dalších partnerů společnosti. „Všichni jsme poskytli plnou součinnost, poskytli jsme veškeré dokumenty, abychom narovnali skutkovou podstatu věci,“ uvedlo v prohlášení Xixoio.

Cílem firmy je vzniklou situaci vysvětlit a využít ji k očištění svého jména, tokenizace jako takové a také komunity, která za společností stojí, dodala společnost Xixoio.

Valníček: Projekt vzbuzoval pochybnosti od začátku

Produktový manažer investiční platformy Portu Jakub Valníček uvedl, že projekt vzbuzoval pochybnosti již od svého počátku – o to větší pozdvižení vyvolalo podle něj spojení bývalého šéfa Komerční banky Radovana Vávry s touto společností. Po velkém přívalu kritiky se Vávra postupně distancoval od Xixoio, aby následně prodal podíl ve firmě SimpleCell, která přes Xixoio chtěla nabídnout své tokeny, uvedl Valníček.

„To lze vzhledem k vyšetřování policie hodnotit jako správný krok. Podvody velkého rozměru se českým investorům zdaleka nevyhýbají, proto je důležité apelovat na opatrnost a prověřování všech investičních příležitostí, jakkoliv slibné výnosy mohou prezentovat,“ řekl.

„Celý projekt Xixoio byl od samého začátku vysoce rizikový. Jeho autoři zneužili peníze a investovali je do něčeho jiného. Pro investory je to horší než loterie. Na západním trhu by se nic takového nestalo. Nahrazení akcií tokeny jako zdroj financování firem nedává vzhledem k charakteru blockchainové technologie příliš smysl – minimálně z pohledu transparentnosti nebo zhodnocení,“ uvedla výkonná ředitelka tvůrce digitálních projektů Creative Dock Gabriela Teissing.

Před rokem Česká národní banka (ČNB) varovala veřejnost před investicemi do tokenů a výslovně zmínila právě Xixoio. Z prezentace firmy mohli lidé získat mylný dojem, že obchodní model společnosti a její podnikání jsou bankou schválené, nebo alespoň zčásti regulované, uvedla tehdy centrální banka.