Legalizace konopí oslabí zločin, věří Miachailidu. Jen málo, kontruje Frydrych

Problémem také podle něj je, že legalizace má potenciál změnit paradigma postoje ke konopí. „Přestože máme dekriminalizováno držení malého množství pro vlastní potřebu a odstupňované sankce, (…) ke změně paradigmatu by došlo, kdyby se životní styl spojený s konopím postavil naroveň alkoholu a tabáku,“ myslí si Frydrych.

Potenciál zasažení černého trhu však v nějaké míře podle Frydrycha existuje. „Nicméně ve velkoobjemových produkcích určených na vývoz, případně dovoz nějakých koncentrovaných extraktů, to jsou všechno věci, které jsou otázkou zločinu,“ podotkl.

Konopné společenské kluby

Návrh podle Michailidu počítá s tím, že by bylo možné konopí certifikovaně produkovat, distribuovat a prodávat v regulovaných prodejnách. „Tam by nebylo například možné koupit si alkohol. Zároveň by dospělým lidem bylo umožněno pěstovat třeba až pět rostlin pro osobní potřebu,“ upřesnila.

„Pro ty, kteří by nechtěli využít komerčních možností a nemají možnost konopí pěstovat, by byla varianta pěstovat a nechat si distribuovat rostlinu v rámci konopných společenských klubů,“ uvedla Michailidu s tím, že tento komunitní model je vyzkoušený například ve Španělsku.

„Co se týče konopných klubů, (…) zažil jsem několik úvratí, konkrétně ve Španělsku. Komunitní model jim vždy po čase přeroste přes hlavu a jsou nuceni se pak uchylovat k restrikcím, obvykle pod vlivem nějakých změn vládnoucích stran,“ okomentoval Frydrych.

Michailidu oponovala tím, že regulace ve Španělsku a podle ní ani v Nizozemsku nebyla udělána komplexně. „Ve Španělsku je to hodně na lokálních samosprávách. Z naší modelové analýzy vychází mnohem lépe kanadský model, který postihuje regulaci konopí mnohem koherentněji“.

Užívání konopí k léčebným účelům

V posledních letech se také často hovoří o používání konopí k léčebným účelům, například ke zmírňování bolestivých stavů. „Byl jsem v roce 2012 členem vládní skupiny pro zpřístupnění léčebného konopí. Jsem jednoznačně pro to, aby každá látka, která má potenciál pomáhat, aby pomáhala,“ podotkl Frydrych. „Legislativu, která upravuje léčebné použití konopí, máme“.

Na dotaz, proč když takový systém funguje ve zdravotnictví, nemůže fungovat i jinde, odpověděl, že je to nepřenositelné. „Schéma užití konopí je dáno diagnózou, indikací, preskripcí, výdejem v lékárně a oprávněním pacienta,“ objasnil.

„Vy říkáte, že když to někdo užívá léčebně, tak je to v pořádku. Ale v té rostlině není přeci rozdíl, není rozdíl v tom, co ten člověk užívá,“ reagovala na ředitele NPC Michailidu.