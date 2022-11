Česko a Ukrajina si budou vzájemně uznávat předměty na školách

Ukrajinští žáci podle informací na webu ministerstva školství (MŠMT) získají na konci školního roku vysvědčení, které umožní uznání jejich vzdělávání v době pobytu v ČR. U středního a vyššího odborného vzdělávání bude možné posoudit získané vědomosti a dovednosti prostřednictvím dokumentu Europass.

Například na základních školách se podle Balaše omezí on-line výuka ukrajinských dětí, které v Česku prezenčně studují základní školu. Tuto výuku na dálku zajišťují školy na Ukrajině, které děti navštěvovaly předtím, než kvůli ruské invazi uprchly do Česka. Dvojí výuka mnohdy vedla podle ministra k přetížení dětí. Dálkově by se tak nově školáci měli učit jen ukrajinský jazyk a ukrajinské reálie.

„Většina předmětů, které se učí ukrajinské děti na českých školách, se budou učit i nadále a budou uznávány. K tomu se on-line přidají jen ty typicky ukrajinské, jako je ukrajinština nebo ukrajinská historie. Zredukuje se tak množství předmětů, které se vyučují on-line,“ řekl Balaš.

Docházka do základní školy je pro ukrajinské uprchlíky v Česku od září povinná. Kontroly docházky nejsou podle mluvčí resortu Anety Lednové v gesci ministerstva školství. Porušování povinnosti posílat děti do školy řeší Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Ukrajincům, kteří své potomky ve věku školáků neposílají do českých základních škol, hrozí například omezení vyplácení sociálních dávek. Přehled o vyplácení dávek má ministerstvo práce a sociálních věcí.