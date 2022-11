Lidé mohou přispět do celonárodní sbírky potravin, poptávka po pomoci kvůli zdražování stoupla

Zástupci potravinových bank uvádějí, že se do akce ve více než čtrnácti stech obchodech z deseti různých řetězců po celé zemi zapojilo na tři a půl tisíce dobrovolníků. Seznam míst, která se do sbírky zapojila, je na webu . Do 22. listopadu je ale možné do sbírky přispět i online ve čtyřech vybraných e-shopech.

Přerozdělování potravin

Přispět do sbírky je možné během nákupů. Lidé mohou po zaplacení darovat vybrané zboží dobrovolníkům se zelenými zástěrami do označených boxů nebo košíků.

„Potom se zboží sveze buď do potravinových bank, nebo do organizací, z nichž vycházejí dobrovolníci. Pokud jde do organizací, tak putuje rovnou konečným klientům. Pokud jde do potravinových bank, tak se zboží kontroluje a uskladňuje právě proto, aby se v příštím půlroce i do jarního kola mohly postupně uvolňovat,“ vysvětluje ředitelka s tím, že kvůli hospodaření distribuují potraviny a drogistické zboží nejpotřebnějším skupinám.

Kvůli zdražování, energetické krizi a inflaci podle Láchové do potravinových bank častěji přicházejí senioři. „V poslední době jsou mezi nejohroženějšími skupinami, kterým potraviny dodáváme, hlavně rodiny v krizi,“ uvedla. Nejdůležitější podle ní v dalších dnech bude roztřídění zboží podle data spotřeby tak, aby zůstala část zboží uskladněna i do dalšího kola sbírky, které se odehrává v únoru a březnu.