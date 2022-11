Česko může pro železnici získat od Evropské investiční banky až 170 miliard korun

Česko by mohlo získat na financování železničních projektů v letech 2023 až 2027 úvěry od Evropské investiční banky (EIB) do výše sedmi miliard eur, tedy zhruba 170 miliard korun. Vyplývá to z memoranda, které ve čtvrtek podepsali ministr financí Zbyněk Stanjura, dopravy Martin Kupka (oba ODS) a viceprezidentka EIB Lilyana Pavlovová. Prvních 20 až 22 miliard by Česko mohlo čerpat v příštím roce, informoval po podpisu Kupka.