Nástěnná malba připomíná protest Poláka Siwiece proti okupaci Československa

V září byla v den výročí Siwiecova úmrtí odhalena u pomníku dolní část nástěnné černobílé malby, na níž je velký nápis 1968, česká a polská vlajka a nápis Slyšte můj křik, tedy slova, která Siwiec uvedl v zanechaném poselství. Autorem malby je Ondřej Vyhnánek. Nad ní vymalovali další část Ondřej Klíma a Michal Filak.

„Vybral jsem motiv tanku, je to velmi známá fotografie z Liberce, která je vizuálně zajímavá, aby to člověka (kolemjdoucího) zastavilo. Jsem rád, že to tady může být, protože veřejný prostor, s nímž pracuji dlouhodobě, je náš společný, a kromě všech ostatních věcí v něm mohou být i věci takovéto,“ přiblížil své dílo a jeho obsah Klíma.