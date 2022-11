ČD Cargo převzalo poslední modernizovanou lokomotivu se zabezpečením ETCS

Generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle ocenil, že české firmy dostaly příležitost podílet se na budování ETCS. „Je to věc velmi důležitá pro ekonomiku, zaměstnanost a odborně technický růst specialistů. Díky této příležitosti a nabytým zkušenostem se budeme moci zapojit do výběrových řízení také v dalších zemích,“ řekl.

ČD Telematika bude zajišťovat i servis

Pro ČD Telematiku je to podle jejího šéfa představenstva Jana Hobzy dosud největší zakázka pro ČD Cargo. „Většinu zakázek máme pro České dráhy, konkrétně šest, jde o stovky lokomotiv. Všechny jsou cílené na rok 2025,“ uvedl.

Podle Hobzy je nejdelším procesem schvalování každého typu lokomotivy u Evropské železniční agentury (ERA). „Jsme před uzavřením zakázky na Slovensku a doufáme, že se posuneme i do Polska,“ uvedl. Pro ČD Telematiku bude v dalších letech důležitý také servis systémů.

„ETCS má palubní displejovou jednotku, ve spodku vlaku jsou velké komponenty, které monitorují dráhu. Vyhodnocuje rychlost, stav trati i lokomotivy. Plus je tam anténa, protože to celé komunikuje přes GSM-R (bezdrátová komunikace). Je to kombinace telekomunikace, IT a technologické infrastruktury, která je pod lokomotivou. Je to velké řešení,“ uvedl Hobza.

Od roku 2025 už jenom s ETCS

Česko plánuje od ledna 2025 zavedení takzvaného výhradního provozu pod ETCS na vybraných páteřních koridorech. Znamená to, že na tyto tratě už nebudou mít přístup hnací vozidla bez palubních jednotek ETCS. „Pomůže to i na ostatních tratích. Tímto způsobem budeme schopni na drahách zhustit a zrychlit provoz, což je obrovská výhoda pro SŽ, pro všechny operátory i pro občany. Na důležitých tratích budeme schopni jezdit rychleji a víc za sebou,“ uvedl Hobza.