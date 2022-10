Nemocnice hledají způsoby, jak šetřit. Bojí se, že jim nezbydou peníze na energie či platy

V Česku rostou ceny energií a zvyšuje se také tlak na růst platů. Zdravotnická zařízení se tak obávají, že nebudou mít dostatek financí na plyn a elektřinu a že jim také budou chybět peníze na to, aby své zaměstnance zaplatily. Od ledna tak budou platit zdravotníkům za práci i pojišťovny, a to o osm procent víc. Jenže podle soukromých lékařů je to stále málo.

„Nepokrývá to ani polovinu inflace. Všichni vám všechno zdraží s logickým zdůvodněním, že se jim zdražily vstupní náklady, a ve zdravotnictví se děje totéž, ale zdravotníci nemohou zdražit, nám ty ceny určuje ministerstvo zdravotnictví svojí úhradovou vyhláškou,“ uvedl prezident České lékařské komory Milan Kubek.

V případě, že by úhrady na pokrytí nákladů nestačily, hrozí podle zástupců zdravotníků omezení péče. „Bude se to týkat hlavně oborů, které mají náklady na spotřební materiál – chirurgie, ORL, oční nebo ortopedie. To znamená, že pokud nebudou mít peníze třeba na sádru, tak ji prostě nebudou mít a nebudou mít čím sádrovat,“ upozornil předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Nemocnice hledají způsoby, jak by mohly ušetřit

Navýšení úhrady o osm procent je nedostatečné i podle Asociace českých a moravských nemocnic. Například v Pelhřimově bude takový nárůst stačit maximálně na pokrytí dražších energií. Vedení nemocnice proto už třeba zdražilo obědy, a to až o osmnáct procent.

Vedení navíc hledá i další způsoby, jak by mohlo ušetřit. „Teď disktujeme se zřizovatelem o tom, že bychom upustili od systému páry, který využíváme pro sterilizaci a prádelnu, kde by mohlo dojít ke značné úspoře plynu a vody. Zahájili jsme také změnu svítidel, abychom je měli úspornější,“ sdělil ředitel nemocnice Michal Kozár.