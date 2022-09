Letošní září je jedno z nejdeštivějších a nejchladnějších za 20 let

video UDÁLOSTI: Česko zažilo jedno z nejmokřejších září za dvacet let

Kukuřice z farmy v Beskydech už měla být pod střechou. Kvůli podmáčené půdě ji ale zatím nebylo možné sklidit. „Ta kukuřice už bohužel usychá. Už nám přezrála, což je špatné v tom, že zaprvé nebude tolik vážit, takže výnos bude menší, a za druhé i stravitelnost té kukuřice je menší,“ vysvětluje agronom Ondřej Skulina.

Na některých polích zůstává stát i voda, jako třeba na Hukvaldech na Frýdecko-Místecku. Zemědělcům to komplikuje třeba i zasévání ozimých obilovin.

„Naposledy jsme seli 12. září a od té doby jsme nezaseli ani zrnko. Což je problém, protože třeba ječmen má striktnější agrotechnické termíny, ten by měl být do 5. října stoprocentně zaset a bojím se, že to asi nestihneme,“ říká Skulina.