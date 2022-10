Senátorkou za Hodonín se stala Eva Rajchmanová

V prvním kole získala Rajchmanová 28,46 procenta hlasů, druhá Brančíková 27,70 procenta hlasů. V obvodu Hodonín usilovalo letos o senátorský post sedm kandidátů.

O vítězství Rajchmanové se rozhodovalo do poslední chvíle. „Je to úžasné, bylo to velké dobrodružství. Přijímám to s pokorou a děkuji voličům za důvěru a hlasy, které mi dali. Měla jsem vnitřní pocit, že to dobře dopadne,“ řekla Rajchmanová.

Ráda by navázala na práci své předchůdkyně Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL), která senátorský mandát neobhajovala, protože se loni stala ministryní životního prostředí. „Chci se zaměřit na ochranu životního prostředí a vody. Chtěla bych urychlit výstavbu D55 na našem území a také se chci zaměřit na komunitní energetiku. KDU-ČSL rovněž podporuje rodiny,“ nastínila Rajchmanová.

Končící senátorka a současná ministryně Hubáčková uvedla, že vítězství Rajchmanové je pro ni zadostiučiněním. „Bude pokračovat v mé práci. Myslím, že náš region bude hájit velmi dobře,“ dodala.

Brančíková poděkovala voličům za hlasy. „Byl to těsný výsledek v prvním i druhém kole. Je to pro mě velká zkušenost a určitě nelituji, že jsem do toho šla. Je rozhodnuto a je to, jak to je. Blahopřeji paní Rajchmanové a přeji jí, ať se jí v její práci daří,“ uvedla Brančíková.