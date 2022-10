Senátorkou za Nový Jičín se stane Ivana Váňová

„Byla jsem strašně nervózní a chtěla bych moc poděkovat voličům, že do toho druhého kola přišli a dali mi své hlasy. Jsem za to nesmírně vděčná a slibuji…, že lidi na Novojičínsku nezklamu. Myslím si, že jsem dostala ohromnou podporu od starostů, kteří mi strašně fandili,“ uvedla Váňová. Domnívá se, že jí výrazně pomohl i fakt, že ji podpořil bývalý senátor Petr Orel (Zelení), který rovněž kandidoval, ale neprošel do druhého kola.

„To byla jedna ze zásadních věcí. Ve druhém kole se mi podařilo získat i hlasy pana Orla z prvního kola. Myslím si, že toto bylo rozhodující,“ řekla Váňová. V Senátu by se ráda věnovala především životnímu prostředí a rozvoji regionu. „Toto budou mé hlavní body, kterým se budu chtít věnovat,“ dodala. Ze senátních výborů by velmi ráda pracovala ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. „Myslím si, že tam mám hodně profesních zkušeností a mohu tam být prospěšná,“ doplnila Váňová. Od druhého Radkovského ji dělilo 313 hlasů.

V prvním kole získala Váňová 21,31 procenta hlasů, druhý Radkovský 28,56 procenta hlasů. V obvodu Nový Jičín usilovalo letos o senátorský post sedm kandidátů. V roce 2016 zvítězil v Novém Jičíně Petr Orel (Zelení). Ve druhém kole získal 74,23 procenta hlasů. Druhý skončil Jaroslav Dvořák (ČSSD). Voleb se zúčastnilo šest kandidátů.