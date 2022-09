Baví mě to v čele výboru, řekl Vondráček. O nástupci Mračkové Vildumetzové bude ANO teprve jednat

Ten se ale zatím do vedení dolní komory nechystá. Je spokojen s pozicí předsedy ústavně-právního výboru sněmovny, kterou by musel opustit, kdyby byl zvolen místopředsedou celé sněmovny. „Po zvolení předsedou ústavně-právního výboru jsem stáhnul svoji kandidaturu. Ten výbor mám rád a ta práce mě baví,“ podotkl.

Na české politické scéně se ale nehledá jen nový místopředseda sněmovny. Zbývají čtyři měsíce do prezidentských voleb a především necelé dva měsíce do termínu odevzdání kandidátních listin k nim. ANO zatím oficiálně žádného prezidentského kandidáta nemá. Hovoří se o tom, že se na Hrad pokusí dostat předseda hnutí Andrej Babiš, ten však avizoval, že až počátkem listopadu oznámí, zda bude kandidovat.

Podle Vondráčka, který je v ANO místopředsedou, by to byl nejlepší kandidát, kterého by mohlo hnutí do prezidentských voleb vyslat. „Považuji Andreje Babiše za nejsilnější politickou figuru v České republice. Je to vhodný kandidát na prezidenta, vhodnějšího nemáme. Ale je to otázka jeho vnitřního rozhodnutí, protože tlak je obrovský,“ řekl.

Ujistil, že existují i jiné alternativy. „Kandidátů by se našlo víc,“ poznamenal. Nikoho však nejmenoval s tím, že je to v prvé řadě debata pro ANO samotné.

Proces s Babišem je zpolitizovaný, míní Vondráček

Andrej Babiš je ovšem nyní před soudem. Obžaloba ho viní z údajného dotačního podvodu. Radek Vondráček odmítl spekulovat, co by s hnutím – nebo prezidentskými ambicemi jeho předsedy – bylo, kdyby byl usvědčen.

„To je nadbytečná debata, kterou jsem absolvoval minimálně stokrát. Odpovídám vždy stejně: V této zemi platí presumpce neviny,“ zdůraznil. Kauzu považuje vzhledem k tomu, že v ní je souzen bývalý premiér, za specifickou. Je podle něj „úplně oddělená od běžné reality“.

„Není to první stíhaný premiér nebo prezident, jsou to vypjaté procesy. Budu rád, když se osvědčí nezávislá justice, ve kterou věřím,“ dodal Vondráček.