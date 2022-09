Péče o mentálně handicapované děti bere rodičům všechen čas. Pomáhají jim dobrovolníci, organizace shánějí další

Projekt s názvem Homesharing se pokouší rozšířit své možnosti. Dobrovolníci si v jeho rámci čas od času berou na starost děti s mentálním handicapem, aby umožnili jejich rodičům to, co bývá pro ostatní samozřejmé – třeba se jen na chvíli v klidu posadit. Homesharing sice funguje již několik let, ale dosud v malém rozsahu a víceméně pilotně. Nyní shání 150 dobrovolníků. O Homesharingu natáčel pro 168 hodin Jaroslav Hroch.