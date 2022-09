Většina obyvatel s kroky vlády v energetické krizi nesouhlasí, ukázal průzkum pro ČT

S dosavadními kroky vlády v energetické krizi nesouhlasí 41 procent dotázaných, dalších 33 procent s nimi spíše nesouhlasí.

Obnovení vyjednávání s Ruskem o dodávkách zemního plynu a ropy by podporovalo 49 procent dotázaných. Naopak 43 procent dotázaných zastává názor, že by se Česká republika měla od ruských dodávek zcela odstřihnout, a to i za cenu zdražování energií, nebo omezování spotřeby.