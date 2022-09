Ministři nesouhlasí s miliardovými škrty pro své resorty, Stanjura chce o věci jednat v říjnu

Plány na osekání rozpočtu svého resortu o 14 miliard odmítá šéf ministerstva pro místní rozvoj a vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti). Tvrdí, že by to ohrozilo čerpání evropských fondů. „Pakliže se bavíme o evropských penězích a národních zdrojích, je to naprosto nepřijatelné,“ zdůraznil Bartoš.



Ministr kultury má ušetřit dvě miliardy, ministr školství tři a půl miliardy. Navržený reálný pokles příjmů se nelíbí ani ministryni pro vědu a výzkum. „Nejsem spokojená, protože to nezohledňuje opakované vládní tvrzení, že věda a výzkum jsou prioritou,“ řekla ministryně Helena Langšádlová (TOP 09).

Ministr financí kolegy uklidňuje. O jejich požadavcích chce jednat, ale podrobnosti zatím nekomentuje. „Nenechám se strhnout k debatě o rozpočtu na rok 2023, to si nechme na začátek října, až bude návrh,“ upozornil Stanjura.