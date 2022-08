Podání žádosti o finanční podporu od státu je pro mnohé seniory obtížné. Přes počítač, ale i na úřadu

„Někdy tomu ani člověk nerozumí. Něco i přehlédnete, je to i hustě napsané. Není to jednoduché,“ popsala 91letá seniorka Zdena. Řídí auto a na úřady jezdí sama, s podáním žádostí si ale neví rady. „Snažím se vstoupit do modernizace, ale vůbec mi to nejde. Telefon je někdy problém, počítač je taky problém,“ přiblížila.

Pomoc starším lidem v podobné situaci nabízí například centrum v Praze 8. „Poradit, doprovodit, vyplnit formulář, to můžeme nabídnout,“ vyjmenovala ředitelka Osmičky pro rodinu Jana Frischmannová.

Pomáhají i seniorské kluby. V Českých Budějovicích třeba organizují za podpory města vzdělávací kurzy, kde se učí i právě vyplňování on-line žádostí.