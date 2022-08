Ministr školství Vladimír Balaš se vrátil z Ukrajiny

Od počátku ruské invaze získalo podle ministerstva vnitra víza zhruba 416 tisíc ukrajinských uprchlíků. Přesný počet utečenců před válkou, kteří pobývají v Česku, není znám, část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v tuzemsku zůstává asi 280 až 300 tisíc běženců. Děti a mládež ve věku do 18 let tvořily podle ministerstva vnitra k 22. červnu asi třetinu.

Na nový školní rok se v Česku do škol zapsalo zatím kolem 57 tisíc žáků z Ukrajiny, řekl minulý týden ministr. Původní odhad byl asi 130 tisíc, tedy víc než jeden celý ročník českých dětí. Přesnější počet bude jasný v září. Loni v září nastoupilo podle ministerstva do prvních tříd základních škol zhruba 108 tisíc dětí a do školek kolem 116 tisíc.