K zápisům přišlo méně ukrajinských dětí, než se čekalo. Přesto je musely některé školy odmítat

Některé školy musely část uchazečů odmítnout, přestože jich celkově přišlo podstatně méně, než se čekalo – místo 75 tisíc se přihlásilo do škol jen 43 tisíc ukrajinských dětí. Někde se tak očekávaná kapacita dětí uprchlíků vůbec nenaplnila. V západočeském Zbůchu, kde je hlášeno na tři sta běženců, čekali nával, ale do školky přišla zapsat své potomky pouze jedna maminka. „Zřejmě nepočítají s tím, že tady zůstanou,“ míní ředitelka MŠ Zbůch Naděžda Bacíková.

Umístit se nepodařilo především některé malé děti ukrajinských uprchlíků, které se hlásily do mateřských škol. Pro Katarynu Lavrinukovou, která se svými dvěma dětmi původně nalezla útočiště ve středočeské Veleni, to znamená, že se bude stěhovat. Ve Veleni nebylo místo ve školce ani pro pětiletého Daniela, ani pro jeho o rok mladší sestru, našlo se však v Brandýse nad Labem, kam se rodina se začátkem školního roku také přestěhuje.

Hlavním důvodem, proč přišlo k zápisům méně ukrajinských dětí, jsou podle ministerstva školství jejich návraty na Ukrajinu. Některé ukrajinské děti se vzdělávají distanční formou. Zároveň ale úřad připustil, že část rodičů nedostala potřebné informace. I proto – ale také kvůli příchodům dalších lidí, kteří válkou sužovanou zemi ještě opustí – by se do škol mohly další ukrajinské děti přihlásit ještě dodatečně.

Ředitelé se připravují na to, že nejenže někde přišlo k zápisům méně dětí, než se čekalo, ale také na možnost, že část zapsaných v září ve skutečnosti do tříd nenastoupí. Ředitelka pražské ZŠ Novoborská Tereza Štaubrová počítá s tím, že pro ukrajinské žáky otevře její škola v září celou první třídu, ale i s tím, že by se mohla jména přihlášených 22 dětí zcela obměnit. „Rodiče kolikrát přijdou, přihlásí děti do školy, ale za čtrnáct dní se stěhují jinam,“ poukázala. Seznam žáků se chystá aktualizovat v srpnu.

Školní docházka je totiž povinná od čtvrtého měsíce po registraci běženců v Česku. „Pokud by do 90 dnů nenastoupily do českých škol, tak by se jednalo o porušení zákona. Předpokládáme, že se to bude řešit,“ upozornil ředitel ministerského odboru základního vzdělávání a mládeže Michal Černý.