Žalobci jako nedůvodné odložili trestní oznámení na Rychetského za jeho výroky o Klausovi

Rychetský tehdy uvedl, že výroky Klause nebo Babiše nepovažuje za vhodné jakkoli komentovat. „Dokonce jsem získal pocit, že ať přímo nebo nepřímo je ten Institut Václava Klause patrně z ruské strany nějak podporován finančně, a nepochybně hraje tedy roli, jak bych to řekl, stejnou jako ti ruští trollové, to znamená podpory něčeho, co je tak hanebné a barbarské, že si to skutečně nezaslouží žádným způsobem se snad tím vážně zabývat,“ řekl v pořadu. Když se ho moderátor zeptal, zda tím myslí přímo Klause, Rychetský odpověděl, že ano.

„Už se nevrátí“

Bývalý prezident Václav Klaus se k dění na Ukrajině vyjádřil několikrát, 24. února, v den, kdy Rusko na Ukrajinu zaútočilo, mimo jiné uvedl, že „napadení suverénní země je neakceptovatelné a je potřeba jej odsoudit“. V rozhovoru pro Frekvenci 1 v dubnu označil válku proti Ukrajině za zločin, tragickou chybu a řekl, že ji nelze ospravedlňovat.

Na dotaz, jestli odsuzuje chování Ruska, když vidí třeba záběry z Buče nebo z Mariupolu, Klaus uvedl, že se neživí tím, že by „sledoval tyhlety obrázky“. „A prostě určitě jsou tragické. Na druhé straně by bylo dobře vědět, co z toho je skutečně autentická fotografie a záběr a co z toho nastylizovaná propaganda“, uvedl. „Prostě válka je zlo. A to všechno, co se děje, je doprovodný, nevyhnutelný jev, součást každé ze všech válek, které se zatím v historii lidstva děly,“ dodal.