Urologové chystají plošný preventivní screening rakoviny prostaty pro muže nad padesát let

Urologové by mohli začít cíleně zvát muže mezi padesátým a sedmdesátým rokem na preventivní screening rakoviny prostaty. Program by podle ministerstva zdravotnictví měl dostat jasné obrysy do konce roku. Případů rakoviny prostaty totiž podle lékařů přibylo, a to hlavně kvůli odkládání prevence během pandemie covidu-19.