Žádost o zlomení souší u jezírka v Boubíně neprošla. Pro turisty by nakonec mohla vzniknout jiná trasa

Další možnost je vybudovat jinou trasu

Lesnicí ještě zkusili variantu požádat národní park alespoň o zkrácení desítky souší u jezírka, kam by potom turisty pustili. To ale také neprošlo. „Žádali jsme jen o zlomení, nebylo by to takové to typické kácení,“ hájí žádost lesníků Juha.

Podle mluvčího Správy Národního parku a CHKO Šumava Jana Dvořáka i tyto zásahy mohou narušit přirozený běh života v Boubínském pralese. Člověk tam uměle nezasahuje od roku 1858 a jádro pralesa díky tomu patří mezi unikáty. „Probíhá tam řada výzkumů, které nikde jinde v Evropě probíhat nemohou,“ podotýká Dvořák

Lesníci se chtějí ještě proti rozhodnutí parku odvolat. Pokud jim odvolání nevyjde, připadá v úvahu finančně nákladnější způsob, tedy vybudovat jinou trasu. Návštěvníci by se po ní ale dostali jen k části jezírka. Na vzdálenost, na kterou je už pád souše neohrozí.