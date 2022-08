Pozemek u Stromovky zabrali v roce 1968 Rusové. Praha řeší, jak jej dostat zpět

„Trvá náš požadavek na zboření zdi, protože byla postavena po roce 1968. Proběhla schůzka s ministerstvem zahraničních věcí a diplomatickým servisem, kde trváme na tom, aby ta zeď nebyla pod ochranou vídeňské úmluvy, tedy aby nebyla součástí diplomatické mise,“ říká starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský (Praha Sobě).

Podle dřívějšího dopisu české diplomacie městské části ale pozemek Česku sice patří, v roce 1972 ho ale tehdejší diplomatický servis převedl do trvalého bezplatného užívání Sovětskému svazu. O navrácení pozemku by tak muselo chtít dobrovolně jednat samo Rusko. „V tuto chvíli opravdu není reálné, že by Ruská federace chtěla vycházet České republice v něčem vstříc,“ dodává Tůma.