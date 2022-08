V prvním kole prezidentské volby vede Babiš, druhou by vyhrál Pavel, ukázal model Medianu

Podpora Babiše a Pavla v prvním kole volby, kdyby se konala nyní, zůstává stejná jako v předchozím modelu Medianu. Bývalý premiér Babiš by získal 25,5 procenta hlasů a Pavel 21 procent. Pavel má ale mírně vyšší volební potenciál. Při započtení všech lidí, kteří volbu daného kandidáta zvažují a nevylučují účast u voleb, by měl až 34,4 procenta hlasů. U Babiše by to bylo 33,5 procenta.

Ve druhém kole volby by pak Pavel zřejmě výrazně Babiše překonal. Podle modelu by získal 59,5 procenta hlasů rozhodnutých voličů, zatímco Babiš pouze 40,5 procenta.

Zhruba čtvrtina respondentů si stále není jista, koho by ve druhém kole volila. Proto je podle Medianu zatím předčasné vyvozovat jednoznačné závěry o možném vítězi prezidentské volby.

Nerudová a Hilšer před Středulou

Za vytrvale vedoucí dvojicí v čele modelu se pořadí podle počtu hlasů v prvním kole v nynějším průzkumu změnilo. V předchozích dvou průzkumech Medianu se na třetím místě držel předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Teď by ho ale předstihli Hilšer a Nerudová se shodným ziskem 7,5 procenta hlasů. Středula by tak byl se sedmi procenty na pátém místě.

Za Středulou zůstávají senátor Pavel Fischer s 6,5 procenta hlasů a bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová s 5,5 procenta. S odstupem pak za nimi následují miliardář Karel Janeček s podílem 3,5 procenta, někdejší šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková a bývalý prezident Václav Klaus shodně se třemi procenty a vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová s 1,5 procenta.