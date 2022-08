Průmysl před domácnostmi přednost nedostane, možná se ale budou muset s plynem omezit, říká Síkela

Udržet ekonomiku v chodu je podle Síkely v zájmu každého. Česko se podle něj může dostat do situace, kdy na trhu v Evropě nebude žádný plyn, a to bez ohledu na cenu. „V takovém případě samozřejmě bude nutné přejít k jakémusi restriktivnímu režimu,“ předeslal Síkela.

I když domácnosti spadají mezi takzvané chráněné zákazníky, podle ministra to neznamená, že se jich nedotkne určitý diskomfort. „Aby stát zachoval nejnutnější chod průmyslu, bude možná potřebovat solidaritu, pochopení a výpomoc ze strany domácností,“ konstatoval a připomněl, že lidé by si měli uvědomit, že jsou zaměstnanci daných firem a zároveň využívají některou z jejich produkce. Vyvrátil ale tvrzení, že by stát preferoval průmysl před domácnostmi.