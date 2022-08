„Odstupovat nebudu, Mlejnek má mou důvěru.“ Rakušan si stojí za svým

„Odstupovat určitě nebudu,“ prohlásil Rakušan s tím, že pro to nevidí důvod. Mlejnek podle něj kompetence pro vedení úřadu má. Pokud by vláda či premiér vyjádřili jiný názor, mohou podle Rakušana přijít určitá rozhodnutí. Sám ale na svém postupu při Mlejnkově výběru nespatřuje nic pochybného.

Premiér se s Rakušanem během jednání vlády v Libici bude o řešení situace radit. Hlavním cílem je to, aby se zpravodajské služby těšily důvěře, řekl médiím. „Mým zájmem určitě je, aby neexistovaly pochybnosti o činnosti zpravodajských služeb, aby se zpravodajské služby těšily důvěře. Musíme takovou situaci nastavit i v případě ÚZSI,“ poznamenal Fiala.

„Moji důvěru Petr Mlejnek má, jinak bych ho nejmenoval,“ stojí si za svým Rakušan. Úkoly, které mu dosud vláda, nebo přímo ministr vnitra udělil, šéf ÚZSI podle něj plnil velmi dobře. Mlejnek by se měl příští týden zúčastnit jednání sněmovního bezpečnostního výboru i komise pro kontrolu civilní rozvědky a na otázky poslanců v důvěrném režimu odpovědět.

Inspekce se však v pátek proti těmto informacím ohradila a uvedla, že kvůli úniku informací v kauze Dozimetr šéfa rozvědky neprověřuje ani nevede trestní řízení, ve kterém by jakýkoliv příslušník ÚZSI figuroval jako podezřelá osoba.

Také podle Fialy má Rakušan ve vládě pevné místo. „Nevidím žádný důvod pro to, abych panu ministru Rakušanovi nevěřil,“ konstatoval. Možné vyvolání hlasování o nedůvěře vládě může podle něj být jednou z forem, jak odvést pozornost od kauz šéfa ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše.

Nesdílí proto názor, že pouhý kontakt s jakkoliv problematickou osobou by měl člověka automaticky diskreditovat. Jediným důvodem k Mlejnkovu odvolání by podle něj bylo to, kdyby Mlejnek nezískal prověrku na stupeň přísně tajné.

Mlejnek sdělil serveru Seznam Zprávy, že se s Redlem zná od roku 2012. Potkával se s ním údajně jednou až dvakrát ročně. V dané době pracoval Mlejnek ve společnosti Techniserv, která dodává a instaluje technologické systémy a často se uchází o státní zakázky. Důvodem podle něj bylo to, že jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu. Žádnou ale prý prostřednictvím lobbisty nezískal.