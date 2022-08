Volby by podle červencového modelu Medianu vyhrálo ANO před ODS

Do dolní komory by se v červenci dostalo sedm politických stran. Hnutí ANO oproti červnovému průzkumu posílilo o jeden procentní bod. Získalo by tedy 30 procent. ODS se v průzkumu udržela na druhé pozici, její podpora ale podle Medianu v meziměsíčním srovnání klesla asi o 0,6 procentního bodu na 15,5 procenta.

„Hnutí ANO si udržuje vysokou podporu zejména mezi lidmi ve věku 65 let a více. ODS se těší vysoké podpoře zejména mezi podnikateli a lidmi ve věkové kategorii 55 až 64 let,“ uvedl Median. ANO má podle agentury i nadále největší voličské jádro. SPD nejčastěji podporují lidé se středoškolským vzděláním bez maturity a lidé ve věku 45 až 54 let. Piráti mají nejvyšší podporu u lidí od 25 do 34 let.

Třetí by i nadále skončilo hnutí SPD, které by stejně jako minule mělo 12,5 procenta. Piráti by získali 10,5 procenta, což je ve srovnání s červnovým modelem o 1,3 procentního bodu méně.