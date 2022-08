LGBT+ lidé jsou využíváni k podněcování nenávisti. Česká společnost se ale posouvá kupředu, říká aktivista

V Praze druhým dnem pokračuje festival Prague Pride, po covidových letech opět i s duhovým průvodem. Objevila se ale také kritika, že je festival komerční.

„Prague Pride je na jedné straně o oslavě diverzity – o oslavě toho, kým jsme. Ale zároveň žijeme v zemi, kde stále nemáme rovná práva. A z toho důvodu je nějakým způsobem podstatné, aby to přineslo i tu politickou zprávu, že chceme rovné manželství, že potřebujeme přestat sterilizovat trans lidi. A zákonů, které se tady můžou napravit, je spousta,“ řekl Stupka.

Aktivismus považuje za důležitý, jelikož pomáhá situaci zlepšovat. Českou společnost obecně považuje za respektující, zároveň se podle něj stále posouvá dopředu. „A jak mladí, tak spousta lidí napříč generacemi začínají být více tolerantní a respektující,“ ocenil.

Upozornil ale zároveň na to, že určitá část společnosti se radikalizuje. „I kvůli dezinformacím z Ruska se LGBT+ lidé stávají obětmi politických bojů. A jsou využíváni k podněcování nenávisti, která na nás pak dopadá,“ řekl. Připomněl, že demokracie je založena na rovnosti lidí. „A je založená na tom, že si všichni máme být rovni, nehledě na to, kdo jste, nebo co máte za oblečení,“ zdůraznil.

Velké emoce nyní budí ústavní definice manželství jako svazku muže a ženy. Stupka se kvůli tomu setkává s politiky. Mluvil například s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). „Vlastně to byla velmi konstruktivní debata. A i proto mě mrzelo, že nakonec KDU-ČSL byla jedním z překladatelů ústavní novely,“ uvedl.