Turisté se musejí rozptýlit do dalších přírodních lokalit, nutná je propagace, říká náměstek Tesař

Například v USA je běžné, že v národních parcích úřady regulují počet návštěvníků, nebo jsou návštěvy parků zpoplatněné. Podle Tesaře by ale Česko mělo jít jinou cestou. „Samozřejmě je to k debatě. Myslím, že v Americe budou dokonce do Yosemitského parku prodávat permanentky,“ sdělil.

Náměstek řekl, že národní parky v Česku mají vždy hlavní turistický cíl. „V Krkonoších lidé jezdí na Sněžku, to je něco podobného jako Pravčická brána nebo soutěsky v Českém Švýcarsku,“ řekl s tím, že parky mají i spoustu dalších hezkých míst, kde je ale mnohem méně lidí. Cílem navíc nemusí být jen národní parky, upozornil Tesař: „Toto je úkol pro ochránce přírody či správy parků, jak dostat víc informací k lidem. Prvním cílem je vždy národní park, ale my máme spoustu rezervací, kde jsou také fenomény.“

Česká příroda je podle Tesaře velmi bohatá a dokáže absorbovat spoustu turistů. „My se musíme velmi zamyslet nad tou koncentrací lidí. To by mělo být prvním úkolem, než začít uvažovat o tom, že budeme prodávat vstupenky do národního parku,“ dodal.

Oheň je přirozený způsob obnovy lesa

Tesař také uvedl, že oheň do přírody patří. Jde podle něj o přirozenou obnovu lesa. Požáry porostů totiž nejsou nic výjimečného, často lesy zapalují například blesky při bouřkách. Problém ale podle něj je chování lidí. Když se k tomu navíc přidají klimatické změny, mohou být, a nyní už jsou, požáry častější. „Budeme se muset naučit žít trošku jiným způsobem,“ dodal.

„Proces bude postupovat. O jeho dynamice se možná vedou vědecké spory, ale my se na to musíme připravit,“ řekl Tesař s tím, že lidé budou muset například vysazovat jiné stromy či pěstovat jiné plodiny. „Obnova lesa, například v Českém Švýcarsku, nám to i ukáže, příroda ví, že se otepluje, příroda mění druhovou skladbu. Čili i toto území bude znamenat příležitost, jak zjistit, co tam začne růst, jakým způsobem se to mění,“ uvedl.