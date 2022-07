Uprchlíci musí řešit bydlení i po vlastní ose. Na další vlnu běženců jsme ale připraveni, řekl Rakušan

Uprchlíci z Ukrajiny by si měli řešit ubytování i po vlastní linii. Hledání vlastního bydlení by je navíc mohlo motivovat k opuštění hlavního města. V pondělních Událostech, komentářích to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Praha v úterý uzavírá stanový tábor pro uprchlíky z Ukrajiny v Malešicích. Podle Rakušana je Česko v případě potřeby připraveno tábory znovu zřídit. Pozemek v Malešicích zůstane jako záloha.