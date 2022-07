Ukrajinští uprchlíci v Česku dostali 400 tisíc víz. Dramatické problémy se školní docházkou nejsou, říká Rakušan

Resort vnitra ráno uvedl, že k neděli dostalo víza 399 111 běženců, statistiky za pondělí budou k dispozici v úterý.

Na dramatické problémy se školami a povinnou docházkou do nich podle Rakušana data neukazují, a to ani v Praze. Přesné statistiky o počtech dětí běženců, které rodiče přihlásili do škol, zatím úřady nezveřejnily.

V polovině června uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) po jednání se zástupci ústředního krizového štábu, že do škol se podle tehdy neuzavřených dat přihlásilo asi čtyřicet tisíc dětí z Ukrajiny. Je to o třicet tisíc méně, než jich podle statistik do Česka po propuknutí konfliktu na Ukrajině přišlo.

Rakušan po jednání krizového štábu upozornil na to, že požadavek, aby si běženci po 150 dnech pobytu začali platit zdravotní pojištění, který nabývá na aktuálnosti, se nevztahuje na zaměstnané, kterým pojištění platí zaměstnavatel.