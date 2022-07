Nákup amerických stíhaček zvýší podle Vondry zájem USA bránit Česko. Podle opozice jsou stroje předražené a zbytečné

Americká stíhačka F-35 Lightning je podle vojenských odborníků nejmodernější sériově vyráběný nadzvukový letoun na světě, který má životnost třicet až čtyřicet let. Vláda chce, aby tyto stroje od roku 2028 chránily české nebe.

„Je to samozřejmě způsob, jak udržovat závazek Spojených států bránit Evropu. Myslím si, že to pro krásné modré německé nebo rakouské oči dělat nebudou. Budou to dělat, když to bude v oboustranném zájmu,“ míní místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra.