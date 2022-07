Policisté odložili případ týkající se výroků Vyvadila. Tvrdil, že za masakrem v Buče stojí Ukrajinci

Policie prošetřovala Vyvadilovy výroky z dubna letošního roku. Objevily se na dezinformačním webu Sputnik News a část je dostupná také na jeho facebookové stránce. „Rusové by byli idioti, aby pokud možná co nejviditelněji po sobě nechali stopy brutálních válečných zločinů. S tím jsou u mě vždycky spojeni neonacisti z řad Ukrajinců,“ uvedl v dubnu Vyvadil.

Deník N, který na případ poprvé upozornil, připomněl, že se jedná o známý snímek z dvacátých let minulého století, který znázorňuje těla čtyř dětí zavražděných jejich matkou Marianou Dolińskou a nemá žádnou souvislost s obdobím druhé světové války ani Ukrajinskou osvobozeneckou armádou.

Ve svém příspěvku Vyvadil dále naznačuje, že za masakrem by mohli stát Banderovci. „Banderovci jsou Banderovci, Rusové jsou Rusové. Je dobré si vzpomenout na tělíčka malých dětí obvázaných ostnatým drátem a připoutaná tuším ke stromu jako dílo tehdejší Ukrajinské osvobozenecké armády,“ uvedl dále Vyvadil.

Záběry těl z města Buča poblíž Kyjeva se staly symbolem ruské agrese na Ukrajině. Svědectví z místa, záznamy z bezpečnostních kamer i satelitní snímky ukazují na to, že v Buče civilisty zabíjeli ruští vojáci. Na důkazy v minulosti upozornil například americký deník The New York Times. Vyšetřování ohledně možných válečných zločinů spáchaných na Ukrajině od roku 2013, kdy v zemi vypukly protesty proti odmítnutí dohody s EU tehdejší proruskou vládou, pak otevřel Mezinárodní trestní soud v Haagu.

Rusko jakékoliv zločiny popírá. Ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinění vůči ruské armádě ze svévolného zabíjení civilistů ve městě Buča již dříve označil za „falešný útok“ na Moskvu a prohlásil, že jsou zinscenovaná.