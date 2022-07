Nakažených covidem přibývá. Podle Válka jich může být v polovině prázdnin k deseti tisícům denně

Zatímco před měsícem laboratoře denně hlásily desítky nových případů, v pondělí už to byly dva tisíce. „Před měsícem jsme moc vzorků neměli a ani nebývaly pozitivní. Teď z veřejného testovacího místa chodí i pozitivní vzorky, ale opravdu to jsou jednotky vzorků denně,“ uvedl vedoucí lékař Laboratoře pro diagnostiku septických stavů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jan Závora.

V nemocnicích jsou asi tři stovky nakažených

Dramatická v tuto chvíli není ani situace v nemocnicích. Lékaři pečují o zhruba tři sta nakažených. Většina lidí tak zvládá nemoc v domácí izolaci, která má trvat minimálně jeden týden. Karantény po rizikových kontaktech nyní hygienici nenařizují.

„Čísla budou narůstat do konce července, já si myslím, že se můžeme dostat až pod deset tisíc (denně). Ale tady je jasný odborný konsenzus, a to očkování. Kdo nemá třetí dávku, měl by jít na třetí dávku,“ řekl Válek s tím, že by se měla také co nejdříve schválit dávka čtvrtá.

Čísla očkovaných by podle ministra měla začít stoupat na konci léta. Mělo by se tak stát ještě předtím, než Česko zasáhne podzimní vlna koronaviru.