Bude si Putin hrát s Evropou, či nikoliv? Havlíček a Síkela se přeli o plynu i vládní pomoci

Česko chce podle premiéra Petra Fialy (ODS) dosáhnout do pěti let energetické suverenity. Prioritou bude jádro, fotovoltaika a tepelná čerpadla. Aktuální hrozbou je závislost na ruském plynu. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii Fatih Biro řekl, že se mají všechny státy Evropy připravit urychleně na to, že Rusko uzavře dodávky plynu.

„Myslím, že musíme doufat, že se ty věci nestanou, ale musíme být vždycky připraveni na tu nejhorší variantu. Zastavení plynu je jedna z těch nejhorších variant, která nás může potkat,“ sdělil Síkela.

I podle Havlíčka je zde takové riziko, ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi prý nikdo nevidí do hlavy. „Osobně se domnívám, že větší riziko je takové, že si Putin bude hrát s Evropou a kvůli tomu porostou ceny plynu, než že by plynu byl nedostatek, protože on sám nebude chtít, aby plynu byl nedostatek, protože za to inkasuje neuvěřitelné peníze,“ uvedl Havlíček.

Řeč se stočila i k cestě Síkely do Kataru, kde měl jednat o energetice, Havlíček byl už na Twitteru kritický. „Pro mě je výstup takový, že řekne, kolik nás ten plyn bude stát, kolik procent z naší spotřeby přivezeme z Kataru a kdy to bude. A to jsem z toho nevyrozuměl,“ sdělil.

Síkela podotkl, že zásobníky plníme velmi rychle, úroveň naplnění je 66 procent, což by při současné spotřebě vydrželo do ledna. Při nebezpečí zastavení kohoutků je prý „logické, že primární je zabezpečit nějaký plyn, a teprve poté můžeme řešit jeho cenu“. „Do Kataru se nejede, že tam jedete s nákupním košíčkem a převezete si plyn,“ uvedl ministr s tím, že jednání se vyvíjí dobře a že je ohledně dodávek zkapalněného plynu z této země optimistou.

Je pomoc srozumitelná?

Na pomoc firmám a obyvatelům s energiemi na příští topnou sezonu vyhradí vláda 66 miliard korun, pro domácnosti je určeno 27 miliard. Kabinet také od října zruší poplatek za obnovitelné zdroje, opatření má platit i celý příští rok, rozpočet to vyjde na 23 miliard.

„My vůbec nevíme, na co to je, to je všeobecný rámec,“ poznamenal Havlíček. Míní, že pozitivní je odpuštění obnovitelných zdrojů, ačkoliv to vláda prý celý rok odkládala. Síkela podle něj už před několika měsíci tvrdil, že vláda připravuje úsporný tarif a představí detaily. Teď prý oznámil to samé. „Je to něco podobného, jako když jste řekli: 100 miliard korun na boj s chudobou, ale výsledek, když se to dopočítalo, byl 11 miliard korun,“ prohlásil exministr.

Síkela s tím nesouhlasil. „Kdybychom poslouchali vaše rady a rady vašeho bývalého premiéra, tak tady máme inflaci jako v Turecku a tu už skoro nikdo nepočítá, protože ta je přes sedmdesát procent,“ sdělil. V celé řadě zemí nákladná opatření proti drahým energiím právě končí a vlády budou muset řešit, jestli opatření prodlouží, anebo vystaví domácnosti cenovému šoku, dodal.