Senioři zaplňují po covidové pauze univerzity třetího věku. Zajímá je medicína či historie

„Senioři preferují spíše osobní kontakt s vyučujícím. Účast na přednáškách také berou jako společenskou událost, kdy se potkají se svými přáteli,“ řekl mluvčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Štěpán Kuděj. Nejinak je tomu i na Masarykově univerzitě v Brně. Podle jejího mluvčího Radima Sajbota je největší zájem právě o prezenční přednášky.

„Po pauze způsobené covidem evidují všechny fakulty buď stejný, nebo i zvýšený zájem o kurzy univerzity třetího věku,“ sdělila mluvčí Univerzity Palackého v Olomouci Gabriela Sýkorová Dvorníková. Zároveň dodala, že zájem je tak velký, že některé programy jsou už teď zcela zaplněné.

Senioři se on-linu nebojí

Vyšší zájem o studium programů celoživotního vzdělávání eviduje i Masarykova univerzita. „Věříme, že je to i tím, že senioři již mají zkušenosti s on-line výukou a nebojí se případného přechodu do distanční formy studia, pokud by tato situace na podzim opět nastala,“ konstatoval Sajbot. Podle něj byl během pandemie zájem o studium až o padesát procent nižší.

I v současné době ale některé přednášky probíhají on-line. Podle mluvčí Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Šárky Staré je to zejména z praktických důvodů. „Během pandemie se totiž mnoho posluchačů nejen naučilo využívat moderní technologie, ale řada z nich také objevila určitou praktičnost v tom, že i když například z důvodu péče o druhého člověka nebo ze zdravotních důvodů nemohou na delší domu odcházet z domova, on-line přednášky se zúčastnit mohou,“ upřesnila.

Oblibě se těší i jazykové kurzy

Posluchače přednášek ZČU tradičně podle Staré nejčastěji zajímají témata spojená s medicínou či historií. Konkrétně je láká zejména regionální historie, psychologie či témata týkající se zdravého životního stylu. I na pražské Univerzitě Karlově je podle jejího mluvčího Petra Podzimka největší zájem o programy týkající se historie a medicíny. Tento fenomén se projevil na všech oslovených univerzitách.

Nově však mírně vzrostl zájem o jazykové kurzy. „Podíváme-li se na předměty, o něž bývá zájem spíše menší, zaznamenaly drobný nárůst jazykové kurzy, konkrétně němčina,“ přiblížila mluvčí ZČU Stará. Na Univerzitě Palackého se senioři podle Sýkorové Dvorníkové zajímají hlavně o angličtinu.

Zájemci o studium kurzů a programů univerzit třetího věku v nadcházejícím akademickém roce mají na některých školách stále možnost podávat přihlášky. Třeba Masarykova univerzita má přihlašování otevřené do 30. června. Kurzy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mají volná místa v řádu jednotek a je možné se do nich přihlásit do konce prázdnin či konce září a začátku října.