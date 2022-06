Přicházejí bouřky, na Moravě budou i s kroupami. Zároveň platí i výstrahy na požáry a vysoké teploty

Výstrahy na silné nebo velmi silné bouřky vydal Český hydrometeorologický ústav pro většinu republiky s výjimkou západu a severozápadu Čech. Jediný kraj, kterého se netýká vůbec, je Karlovarský kraj; Ústeckého kraje se týká jen velmi okrajově a Plzeňského asi z poloviny. Tam, kde výstraha není vydána, nebudou bouřky vůbec, případně se mohou vyskytnout, budou ale slabé.

Na většině území Čech platí výstraha na silné bouřky, a to od jedenácti hodin dopoledne až do devíti večer. Pro východní Čechy, Moravu a Slezsko vydal ČHMÚ výstrahu na velmi silné bouřky s vysokým stupněm nebezpečí. Platit bude od tří hodin odpoledne do půlnoci.