Kdo bude na energiích šetřit, dosáhne na nejvyšší slevu, řekl Gazdík. Vláda dá na úsporný tarif 50 miliard

Podle Gazdíka bude tarif všechny spotřebitele motivovat k tomu, aby se lidé s co největší částí spotřeby vešli do úsporného tarifu. Zmínil, že vláda debatuje i o odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje firmám.

Nastevení tarifu musí být srozumitelné, řekl Vondrák

Moravskoslezský hejtman a šéf školského výboru sněmovny Ivo Vondrák (ANO) doufá v to, že nastavení tarifu bude srozumitelné a využití administrativně nenáročné, aby vyřizování nezatěžovalo úřady.

„Pořád hledáme nějaké cesty, které se vyhýbají plošným opatřením. My ale teď nejsme v situaci, že by se to týkalo jenom nějaké úzké skupiny sociálně slabých, ono to začne dopadat i na střední třídu. Doufám, že toto opatření bude srozumitelné, protože zatím opatření srozumitelná nebyla,“ řekl Vondrák. Na úsporný tarif si ale podle Gazdíka sáhnou všichni. „Tento úsporný tarif bude něco, čím vláda bude podněcovat spotřebu každého,“ upozornil.