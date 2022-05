Cenu Olgy Havlové získala Dita Horochovská. Pomáhá lidem bojovat s handicapem Silou hlasu

Kandidáty na ocenění mohli navrhovat lidé i organizace. Sedmičlenná porota vybírala z patnácti nominovaných. „Všechny životní příběhy byly velice inspirativní, proto rozhodování nebylo jednoduché. Porota se rozhodla ocenit Ditu Horochovskou za její obrovskou sílu bojovat se svým handicapem a za předávání jejích zkušeností dalším znevýhodněným lidem,“ uvedla ředitelka Výboru Monika Granja.

Dita Horochovská se narodila s nádorem v páteři. Dnes hýbe pouze hlavou. „Přestala mi fungovat levá ruka, kterou jsem do té doby dělala veškeré činnosti. Na pár měsíců se mi uzavřel svět,“ popsala. Nevzdala se. Díky počítačovému programu vystudovala střední školu. Vrátila se jí svoboda i samostatnost. „Potřebuji pořád pomoc druhé osoby – najíst se, napít, někam jít. Když jsem na tom počítači, tak najednou si sama můžu napsat e-mail, sama si zajistit vstupenky do kina,“ řekla.

Horochovská začala podle Výboru dobré vůle jako první využívat technologie ovládání hlasem, podílela se na jejich vývoji a stala se jejich každodenní uživatelkou. S kolegou Lukášem Srbou založila spolek Silou hlasu, který pomáhá lidem s omezenou schopností pohybu pracovat díky hlasu s počítačem.

Organizace proškolila zatím přes čtyřicet klientů z různých částí Česka. „Až na dvě, tři výjimky to všichni používají, což je pro nás něco úžasného. Možná to bude pro někoho malý počet, ale jelikož to děláme ve dvou, tak si myslím, že není úplně špatný. Navíc když klient ovládá počítač hlasem, může být i na několik hodin samostatný. Takže tím pomáháme i lidem, kteří o naše klienty pečují,“ uvedla Horochovská.

Získat Cenu Olgy Havlové považuje za velkou čest. „Na této dámě je úžasné, jak byla skromná. Co dokázala, to je mi blízké,“ řekla o Havlové.

Porota rozhodla i o užším výběru nominovaných pro cenu veřejnosti, která se uděluje od roku 2017. Z trojice navržených hlasující vybrali odborného asistenta z právnické fakulty olomoucké Univerzity Palackého Martina Škurka. Ten působí také jako poradce Národní rady osob se zdravotním postižením, pomáhá klientům s vypracováním odvolání či žalob. V Olomouci vyučuje na několika fakultách. Páteční dopoledne posledních dvanáct let tráví jako dobrovolník besedami v denním stacionáři.

Laureátka dostala plastiku s názvem Povzbuzení od sochaře Olbrama Zoubka. Cenu veřejnosti doplňuje plastika od afrického umělce.