ŽIVĚ: Poslanci by měli jednat o vládních opatřeních přijatých kvůli drahým palivům

ANO avizovalo, že i přes výhrady návrhy vlády podpoří. Zároveň ale uvedlo, že chce k projednání předložit další body ke snížení DPH na energie či pohonné hmoty. Pokud se tak nestane, má podle šéfky poslaneckého klubu Aleny Schillerové dostatek podpisů na svolání mimořádné schůze. Přesný program jednacího dne poslanci stanoví až na začátku schůze. Ještě před hlasováním o jejím pořadu vystoupil šéf SPD Tomio Okamura, který vládu osočil, že neřeší problémy Čechů a místo toho upřednostňuje ukrajinské uprchlíky. Okamura navrhl zařazení nového bodu schůze právě na toto téma.

Kvůli skokovému zdražení pohonných hmot vláda navrhla snížení spotřební daně z benzinu a z nafty od června do konce září o 1,5 koruny na litr.

Ke snížení ceny a k podpoře autodopravců má podle kabinetu sloužit i zrušení povinného přimíchávání dražší biosložky do pohonných hmot a zrušení silniční daně pro podnikatelská vozidla do 12 tun a její snížení pro automobily nad tuto hmotnost. Zrušení povinného přimíchávání bionafty a biolihu do nafty a do benzinu by podle vlády mohlo snížit cenu pohonných hmot až o dvě koruny za litr.