Pokud dojde k zadlužení budoucích generací, o zvyšování daní by se mělo mluvit, řekl Michálek

Podle prvních propočtů bude pomoc ukrajinským uprchlíkům stát Česko 54 miliard korun ročně. Do konce května pak chce mít kabinet jasno, jakou částkou přispěje Evropská unie. „Musí být v řádech miliard eur, jinak to nemá žádný význam,“ podotkl.

Důležité je podle něj nyní Ukrajince začlenit na trh práce. „Máme spoustu volných míst a je možné pro část lidí získat práci, aby si na pobyt přispěli a aby měli aktivitu, kterou naplní období, po které zde pobývají,“ řekl. S tím se pojí i potřeba zajistit kapacity ve školkách a školách. Podle Michálka už ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje speciální programy.

Pomoci s rozpočtem, který se bude muset navyšovat právě v důsledku uprchlické krize, by podle něj mohla úprava daňového mixu. Michálek zároveň připomněl, že Piráti i v minulosti na rozdíl od koaličních partnerů neslíbili, že nezvýší daně. Zdůraznil ale, že na prvním místě je rozpočtová odpovědnost. „Je důležité, abychom nezadlužovali další generace,“ uvedl a dodal, že je potřeba vyhodnotit současnou daňovou politiku.

Kompenzace za drahé energie

Diskuse, která by měla probíhat, je podle něj právě o přesunutí daňového mixu. „Aby daňové břemeno nenesli jen pracující, ale aby se rozložilo spravedlivěji,“ vysvětlil.

Zdůraznil, že Piráti nechtějí zvyšovat daně, pokud by to nebylo nezbytně nutné. „Pokud se z výhledů ukáže, že bychom museli naši mladou generaci zadlužovat, tak si myslím, že je to diskuse, která je legitimní a vést by se měla,“ řekl.

Zásadní věcí, která by se podle něj nyní měla řešit, je také energetická krize. Zmínil, že stát by měl kompenzovat občanům peníze za drahé energie, a to například formou bonusů z dividend ČEZ. Částka, kterou podnik utržil za drahé energie, by se tak lidem vrátila zpět.