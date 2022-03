Válka na Ukrajině zvyšuje v Česku zájem o aktivní zálohy

V četách a rotách vedou takzvané zácvičáky ti, kteří jsou sami civilové. Ještě před třemi měsíci většina krajských velitelství sháněla zájemce o službu jen ztěžka, teď budou muset přidat další termíny výcviku.

„Předčilo to naše očekávání. My jsme v to (větší zájem) doufali, dlouho jsme po tom volali, a teď jsme příjemně překvapení,“ uvedl ředitel Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary František Vilím.

Pohovor, testy a výcvik

Zkušenosti rekrutů jsou ale takové, že řada zájemců si svou přihlášku následně rozmyslí a k pohovoru se nedostaví. „Řeknou, že na to zapomněli nebo že si to rozmysleli. To jsou vzácné chvilky, když se jim vůbec dovoláme,“ popisuje Pavla Adamovská z rekrutačního armádního pracoviště v Karlových Varech.

Z přihlášených, kteří k pohovoru přijdou, navíc nakonec projdou všemi testy i šestitýdenním výcvikem, zbydou podle rekrutačních středisek jen dvě třetiny lidí.