Rusko chystá další ofenzivu, čte situaci Šedivý. NATO je podle Landovského připraveno

„Potom, co Putin odvolal nejvyšší velitele, dochází k personálním změnám, dokonce se údajně povolali někteří starší vojáci z povolání a velitelé se zkušenostmi. Teď se provádí reorganizace, přeskupení sil. Je to znát z toho, že se provádí jenom palebné přepady, ale rozsáhlé vojenské útoky ne,“ upozornil.

Následovat by mohla ofenziva, která bude pro výsledek války zřejmě rozhodující. „Myslím, že další fáze této války bude hodně brutální a hodně se bude podobat druhé světové válce, což si myslím, že ukazují v Charkově, Černihivu i Kyjevě. Bude tam poměrně hodně velkých ztrát a velkého ničení,“ míní Šedivý. Podotkl, že kdyby se ukrajinské armádě podařilo ubránit se, mohla by válka skončit.

Existuje ale i scénář pro to, kdy by bylo patrné, že Rusko nechtělo na alianční stát zaútočit. „Když se Rusku něco nepovede a podobnou situaci způsobí nechtěně, tak je kanál komunikace, kdy někdo v NATO vezme telefon. Jsou tu komunikační kanály na vojenské úrovni, které by měly fungovat,“ ujistil.

Cílený útok na území Aliance by podle něj vyvolal okamžitou vojenskou i politickou odpověď. „Musím velmi vážit slova, ale řekněme, že vrchní velitel má předschválená opatření k tomu, aby na situaci reagoval a přímo zabránil tomu, aby raketa dopadla na cíl,“ prohlásil. Zároveň by podle něj zasedla Severoatlantická rada. „Na situaci by reagovala jako na ozbrojený útok na alianční území. Je třeba uvědomit si, jak je situace třaskavá,“ podotkl Landovský.

Míní, že ruský prezident Vladimir Putin svým rozhodnutím zaútočit na sousední stát způsobil i leccos, co jistě neměl v úmyslu. Některým západním politikům prodloužil kariéru, jiným ji ohrozil. „Rozhodně zachránil krk Borisi Johnsonovi, rozhodně vyřídil problém Trump, vyřídil problém Le Penová, pro nás tak trochu vyřídil problém Zeman. To je na čtrnáct dní docela slušný výsledek,“ řekl Žantovský. Odkázal tak na to, že se na jedné straně zdají být zapomenuté někdejší velké potíže britského premiéra kvůli večírkům v době covidového lockdownu, a na druhé straně na pozici některých politiků, kteří se v minulosti profilovali prorusky, respektive přívětivě k Putinovi.

Západní státy ale zatím například odmítají podpořit Ukrajinu vyhlášením bezletové zóny nad ní, oč opakovaně žádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle Jakuba Landovského by to nutně znamenalo přímý útok na Rusko. „Ruský útok na cíle na západě Ukrajiny proběhl přímo z území Ruska. To dává odpověď na to, jak těžké by bylo vynucovat bezletovou zónu. I protivzdušná obrana dalekého dosahu působí přímo z území Ruské federace,“ poukázal.